В Сямже суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла врач из Ярославля

Суд в Сямже вынес приговор 24-летнему жителю района, по вине которого в ДТП погибли заведующая отделением инфекционной больницы Ярославля Ксения Скрипко и ее муж. Подсудимый в ту ночь сел за руль пьяным, пользовался во время вождения телефоном и выехал на полосу встречного движения.

Как ранее сообщал NewsVo, смертельная авария произошла в ночь на 18 января 2021 года на 582 км автодороги Москва-Архангельск. В тот момент еще 23-летний житель Сямженского района за рулем «Шевроле Круз», двигаясь со стороны Вологды, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Хенде Солярис» под управлением 35-летней женщины. В аварии погибли управлявшая «Хенде» женщина и ее 39-летний пассажир. Кроме того, травмы получили девятилетний и шестилетний мальчики, ехавшие на заднем сидении «Хенде». Это сыновья супругов, которые остались сиротами.

На суде сямженец свою вину признал полностью.

«Рассказал, что вечером 17 января он из-за ссоры с девушкой выпил 2 л пива. Чтобы родители не ругали его за выпитое, он решил прокатиться. По дороге он слушал музыку с телефона и в один момент отвлекся на него, а после этого увидел фары. Очнулся в скорой помощи, затем его отвезли в больницу. Необходимости в поездке и в превышении скоростного режима не было», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Водителя "Шевроле" признали виновным в совершении преступления по п. а ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он на три года лишен водительских прав. В пользу сестры погибшей он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Одному из сыновей погибших супругов, который получил в результате аварии тяжкий вред здоровью - 4 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.