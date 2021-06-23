61 выпускник в Вологодской области сдал ЕГЭ на 100 баллов

23.06.2021 [Общество]

61 выпускник в Вологодской области сдал ЕГЭ на 100 баллов. 

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, некоторые выпускники даже смогли сдать два предмета на высший балл: 

– Это ученики Чагодской средней школы и средней школы №1 с углублённым изучением английского языка Вологды, – в зачете ребят сразу два стобалльных результата. 

По сравнению с прошлым годом работ, выполненных на 100 баллов, стало больше. Так, например, по русскому языку в этом году 21 работа выполнена на 100 баллов, а в прошлом году таких работ было 18. По литературе в этом году 19 работ, в прошлом – 9. По математике в этом году 7 работ, в прошлом – 2. По химии в этом году 14 работ, в прошлом – 13, по географии, соответственно, 2 и 1.

– Стабильность результатов по одним предметам и улучшение показателей по другим говорят о том, что пандемия не повлияла на итог экзаменов, – отметила заместитель начальника Департамента образования Любовь Воробьева.

Сообщается также, что более двух тысяч одиннадцатиклассников Вологодской области получили в этом году высокие результаты – от 81 до 100 баллов по следующим предметам: химия – 130, география – 12, литература – 112, русский язык – 1637, математика профильного уровня – 290. 

Также говорится о росте уровня подготовки выпускников по русскому языку: почти плюс 400 по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, все учащиеся преодолели минимальный порог по данной дисциплине для получения аттестата – 24 балла.

С ЕГЭ по географии не справились 3,8% школьников, по химии - 10,1% участников испытаний, по литературе – 3,2% выпускников, по математике – 4,7% человек.
На данный момент абитуриенты и их педагоги ожидают результаты еще по пяти предметам: физика, история, биология, иностранные языки и обществознание.

24 и 25 июня состоится последний ЕГЭ по информатике и ИКТ. С 28 июня начнутся резервные сроки для проведения экзаменов. 

Ранее NewsVo сообщал, что 14,5% девятиклассников в Вологодской области не сдали в этом году ОГЭ по математике.
 

Тэги: ЕГЭ

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