14,5% девятиклассников в Вологодской области не сдали ОГЭ по математике

Департамент образования Вологодской области опубликовал данные о результатах итоговой аттестации девятиклассников в регионе. В этом году выпускники сдавали только два экзамена — русский язык и математику. В основном этапе ГИА приняли участие 11 619 школьников. По русскому языку не справились с экзаменом и не набрали минимального количества баллов 370 человек, по математике — 1681 человек, это, как посчитал NewsVo, 3,2% и 14,5% от количества сдававших соответственно.

— Количество выпускников, не справившихся с экзаменом, соответствует уровню прошлых лет, — отмечают в департаменте.

На «4» и «5» с экзаменом по русскому языку справились 7147 выпускников, по математике – 4460 девятиклассников.

Выпускники, получившие «неуды» по двум предметам, смогут пересдать экзамены в дополнительный период с 3 по 15 сентября 2021 года. В школах для них проведут консультации.

Ранее NewsVo сообщал, что решением государственной экзаменационной комиссии в департаменте образования Вологодской области установили новую минимальную границу первичных баллов ОГЭ по математике, снизив ее относительно рекомендованной Рособрнадзором на один балл. Это было сделано для того, чтобы больше девятиклассников сдали экзамен.