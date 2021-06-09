В Вологодской области снизили проходной балл ОГЭ по математике

Решением государственной экзаменационной комиссии в департаменте образования Вологодской области установили новую минимальную границу первичных баллов ОГЭ по математике, снизив ее относительно рекомендованной Рособрнадзором на один балл. Это было сделано для того, чтобы больше девятиклассников сдали экзамен.
— В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 регион самостоятельно принимает решение об установлении минимальных первичных баллов в зависимости от результатов, которые показывают школьники, в первую очередь, руководствуясь интересами выпускников. Решение ГЭК оформлено протоколом от 8 июня, — сообщается на сайте департамента.
О понижении проходного балла в соцсетях просили и родители выпускников.
— Почему бы не снизить баллы или задания по проще не сделать? Ведь ребята столько пропустили из-за этой пандемии и длительных праздничных дней.Почему все это не учитывается? Программа школьная такая сложная (дибильная) в нашей школе, что даже учителя сами не понимают как ее объяснять?! Дак кого ростим, какое поколение выпускаете в свет? Бомжей, дебилов? Или хотите, чтоб родители раскошелились на платное обучение? — пишет в группе «Детская Вологда» Любовь Пробкина (ред. - орфография и пунктуация автора комментария сохранена).