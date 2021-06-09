В Вологодской области снизили проходной балл ОГЭ по математике

Решением государственной экзаменационной комиссии в департаменте образования Вологодской области установили новую минимальную границу первичных баллов ОГЭ по математике, снизив ее относительно рекомендованной Рособрнадзором на один балл. Это было сделано для того, чтобы больше девятиклассников сдали экзамен.

— В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 регион самостоятельно принимает решение об установлении минимальных первичных баллов в зависимости от результатов, которые показывают школьники, в первую очередь, руководствуясь интересами выпускников. Решение ГЭК оформлено протоколом от 8 июня, — сообщается на сайте департамента.

О понижении проходного балла в соцсетях просили и родители выпускников.