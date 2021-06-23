Вологодская область попала в список регионов с самыми низкими темпами вакцинации от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова 23 июня назвала регионы с самыми низкими темпами вакцинации от коронавируса. Это Дагестан, Владимирская область, Вологодская область, Ульяновская область, сообщает РИА новости.

Ранее NewsVo сообщал, что на данный момент план по вакцинации (привить 60% взрослого населения) в Вологодской области выполнен на 25%. В зависимости от наличия вакцины в регионе, ежедневно прививку делают от 600 до 2600 человек. Такими темпами достичь показателя вакцинированных жителей области в 60% от общего числа удастся только к концу 2022 года, а не к 1 сентября 2021 года, как власти планировали ранее.

По данным на 22 июня, первым компонентом вакцины в Вологодской области было привито 136 тыс. человек, вторым - 112 тыс. человек. В регионе продолжают работать 141 прививочный пункт, организованы мобильные пункты