В Вологодской области предложили в день вакцинации предоставлять работникам выходной

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил сделать день вакцинации от коронавируса для работников выходным. С такой инициативой он выступил в ходе заседания оперштаба по COVID-19 в региональном правительстве.

«Считаю необходимым настоятельно рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности установить выходной день для сотрудников в день вакцинации. Поручаю установить соответствующий выходной день и для государственных гражданских служащих. Прошу органы местного самоуправления последовать нашему примеру и внести в коллективные договора строку о предоставлении выходного дня для добровольной вакцинации работников ваших предприятий и организаций», - отметил Кувшинников.

Глава региона также рассказал, что на данный момент план по вакцинации в Вологодской области выполнен на 25%. В зависимости от наличия вакцины в регионе, ежедневно прививку делают от 600 до 2600 человек. Такими темпами достичь показателя вакцинированных жителей области в 60% от общего числа удастся только к концу 2022 года, а не к 1 сентября 2021 года, как власти планировали ранее.

Согласно последним данным, первым компонентом вакцины в Вологодской области привито 136 тыс. человек, вторым - 112 тыс. человек. В регионе продолжают работать 141 прививочный пункт, организованы мобильные пункты.