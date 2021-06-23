Запланированные в Вологде фестивали «Голоса истории» и «Vita Lace» перенесут на другие даты

Два летних вологодских фестиваля — XV международный театральный фестиваль «Голоса истории» «Голоса истории» и IV Международный фестиваль кружева «Vita Lace» — перенесут на другие даты.

– Мероприятия проведут в другие сроки в связи с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Вологодской области, заседание которого провел накануне губернатор Олег Кувшинников, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В настоящее время в департаменте культуры и туризма области решается вопрос переноса этих фестивалей на другие даты. О принятом решении сообщат в ближайшее время.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области объявил о введении новых ограничительных мероприятий с 28 июня. В связи с резким ростом заболеваемости было принято решение приостановить деятельность кинотеатров и театров. Помимо этого, был введен запрет на проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях до улучшения эпидситуации. Массовые мероприятия на открытых площадках по-прежнему запрещены.

Кроме того, не состоится традиционная ярмарка мастеров в рамках фестиваля «Город ремёсел».

