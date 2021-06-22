В Шекснинском районе пенсионер поджёг магазин из-за высоких цен

В Шекснинском районе суд вынес приговор 72-летнему пенсионеру, признанному виновным в поджоге.

Вечером 25 января 2021 года мужчина поджёг хозпостройку рядом с магазином в деревне Шеломово. Огонь уничтожил строение, пламя частично переместилось на здание магазина, но его потушили пожарные. Мужчина сам рассказал владельцу о том, что произошло, и в суде частично признал вину.

«Пояснил, что магазин сгореть не мог, так как сделан из каменных блоков, чтобы его сжечь, надо бочку бензина. В магазине весь декабрь были дорогие сахар и масло. Чтобы дать понять собственнику торговой точки о необходимости снижения цен на товары, он подложил пустой газовый баллон и записку с угрозой уничтожения магазина. Однако тот его требования не выполнил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.