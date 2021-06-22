Мэр Вологды объяснил, почему на некоторых улицах асфальт срезали, а ремонт не начали

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира в соцсети объяснил, почему на некоторых улицах города уже срезали асфальт, а класть новый не спешат.

— Ни один вологодский подрядчик, насколько я знаю, не имеет машины для фрезеровки асфальта. Это серьезная машина, которую они берут в аренду, привозят, по-моему, из Санкт-Петербурга или из Москвы. То есть они выигрывают контракты, потом фрезеруют по определенному расписанию, но вы понимаете, что сейчас высокий строительный сезон, и эта машина нарасхват. Они привозят ее в Вологду, срезают этот асфальт старый, и какое-то время нам приходится с вами ездить про фрезерованному асфальту. Машина расписана по дням и даже по часам. Потом заканчивают одну дорогу, переходят на фрезерованную следующую. По такому графику работают, — рассказал Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что участок улицы Галкинской от улицы Чехова до площади Бабушкина в Вологде исключат из плана ремонта на 2021 год. Вместо него в Молочном отремонтируют участок улицы Панкратова от дома №2 до дома №8, а также участок, соединяющий улицу Студенческую и улицу Панкратова.