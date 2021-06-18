Вместо участка улицы Галкинской в Вологде летом отремонтируют две дороги в Молочном

Участок улицы Галкинской от улицы Чехова до площади Бабушкина в Вологде исключат из плана ремонта на 2021 год. Вместо него в Молочном отремонтируют участок улицы Панкратова от дома №2 до дома №8, а также участок, соединяющий улицу Студенческую и улицу Панкратова.

«Замена связана с тем, что на участке ул. Галкинской необходим капитальный ремонт теплосетей, которые находятся на балансе «Почты России». Мы неоднократно обращались в ведомство с просьбой о проведении ремонта коммуникаций, но положительного ответа так и не получили. Вы знаете, что все дороги мы ремонтируем только после замены ветхих инженерных сетей, иначе эта работа не имеет смысла. Поэтому было принято решение перенести ремонт ул. Галкинской, а вместо нее привести в порядок другие участки. Выбранные улицы в селе Молочное входили в список на следующий год, по ним уже есть сметы и разыграны контракты. Их общая протяженность порядка полукилометра, что сравнимо с участком улицы Галкинской. И что важно, на этих отрезках нет необходимости в масштабных заменах коммуникаций. Хочу обратить внимание, что ремонт улицы Галкинской от ул. Козленская, 40 до Герцена, 35 будет выполнен по графику в этом году», – отметил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

О том, что указанный участок улицы Галкинской могут исключить из плана ремонта, мэр Вологды Сергей Воропанов говорил еще в апреле этого года. Тогда же в "Почте России" NewsVo сообщили, что у них действительно есть участок тепловой трассы протяженностью 523 метра, который проходит от здания Вологодского почтамта до тепловой камеры ТК-45АЦ (адрес: Вологодская обл., г. Вологда, пл. Бабушкина, д. 1).

«Мы оплачиваем содержание и эксплуатацию участка и ежегодно проводим реконструкцию тепловой трассы. На данный момент требуется реконструкция участка трубопровода протяженностью 240 метров. Сотрудники УФПС Вологодской области подготовили необходимый пакет документов, теперь мы ждем решения по включению объекта в план бюджета инвестиционных расходов по проектам капитального строительства на 2021 год с выделением финансирования», — говорили в почтовом ведомстве. Очевидно, к летнему сезону ремонт теплотрассы выполнить не успели.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вологде будет отремонтирован 21 участок улиц в разных районах города. В целом на ремонты дорог направлено порядка 600 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. На данный момент работы идут на 10 объектах: ул. Ловенецкого, Октябрьская, Клубова, Новгородская, Псковская, Лермонтова, Некрасова, а также на ул. Комсомольская и на двух участках ул. Студенческая в с. Молочное. На ул. Воровского продолжается ремонт сетей.



