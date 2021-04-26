Ремонт улицы Галкинской в Вологде откладывается из-за проблем с сетями «Почты России»

Один из участков улицы Галкинской в Вологде могут исключить из плана ремонта, поскольку «Почта России» не хочет поменять сети, которые проходят под ним.

— Особенно ужасный участок — от улицы Чехова до площади Бабушкина. Но там идут сети. Идут сети, в том числе, «Почты России». Можем мы, конечно, сделать улицу, но если аварии будут на сетях, а там аварии происходят регулярно, то асфальт придется вскрывать. Мы обратились письменно к «Почте России», ответа до сих пор нет, не хотят они включать в свою инвестпрограмму переустройство этой сети. Мы как делаем: сначала переустраиваем сети, потом кладем асфальт. Они не хотят. Сети не наши: ни «Теплосети», ни «ТГК-2». Поэтому, скорее всего, нам этот участок улицы придется исключать из программы ремонта на этот год, потому что деньги будут израсходованы впустую, — заявил в ходе прямого эфира 26 апреля Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что 20 участков улиц планируют отремонтировать в Вологде в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".