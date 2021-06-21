Житель Череповца получил условный срок за поджог из ревности

В Череповце суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на улице Жуковского в ночь на 11 декабря 2020 года. Подсудимый из ревности облил горючей жидкостью и поджёг угол дома потерпевшего Л., у которого гостила его сожительница. Общий ущерб от его действий составил больше 180 тысяч рублей.

«Как показала сожительница подсудимого, вечером ей позвонила знакомая и попросила, чтобы она сходила к Л. и передала ему информацию. Подсудимый уже на тот момент был сильно пьян и запретил ей куда-либо уходить. Они поссорились, он выгнал ее. Она пришла к Л., с которым сидели и общались. Сожитель в это время звонил ей. Примерно через час они услышали какой-то треск и обнаружили, что горит дом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Его также обязали возместить потерпевшим ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.