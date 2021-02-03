Череповчанин из ревности поджёг дом мужчины, у которого гостила его сожительница

В Череповце полицейские задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге частного дома на улице Жуковского.

По данным областного управления МЧС, инцидент произошёл в ночь на 11 декабря 2020 года. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы. Опросив свидетелей, правоохранители установили, что неизвестный мужчина облил угол дома горючей жидкостью и поджёг.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что причиной для совершения преступления стала ревность, которую он испытал, когда его сожительница ушла в гости к знакомому. Взяв бутылку с растворителем, злоумышленник направился к дому соперника и совершил преступление пока в помещении никого не было», — сообщает пресс-служба городского УМВД

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.