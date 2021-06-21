Число госпитализированных с коронавирусом в Вологодской области с начала июня выросло в три раза

861 человек находится в коронавирусных госпиталях Вологодской области. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассказал губернатор Олег Кувшинников.

По его словам, в Вологде сейчас 396 человек в моногоспитале, в Череповце — 440 человек, в Великом Устюге — 25. Общее число госпитализированных с коронавирусом с начала июне выросло в три раза.

Увеличивается и количество пациентов, у которых болезнь протекает тяжело. Если в начале месяца было 56 таких пациентов, то сейчас — 99 человек.

— Сейчас в области в связи с увеличением числа госпитализаций растет нагрузка на систему здравоохранения. В связи с этим мы постепенно разворачиваем дополнительные койки для прием больных коронавирусной инфекцией. За предыдущую неделю мы уже развернули дополнительно 775 коек. В результате на сегодня в пяти медицинских организациях Вологодской области функционирует уже 1300 коек. 600 коек — в Вологодской городской больнице № 1, 500 коек — в Череповецкой городской больнице, 150 коек — в Череповецком городском роддоме, 30 коек — в Великоустюгской ЦРБ, 20 коек — в Вологодской областной инфекционной больнице, — сообщил губернатор.

По словам Кувшинникова, в регионе готовы развернуть дополнительные койки, если это понадобится.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодская медицинская ассоциация проводит в областной столице розыгрыш призов среди тех, кто вакцинируется от коронавируса в период с 18 июня по 10 июля. Эту акцию в ассоциации называют викториной, хотя участникам необходимо сообщить организаторам через специальную интернет-форму только дату и место вакцинации, номер СНИЛС и контактный номер телефона.