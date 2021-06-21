В Вологде среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют путевки в санаторий, теплицы, смартфоны и ноутбуки

Вологодская медицинская ассоциация проводит в областной столице розыгрыш призов среди тех, кто вакцинируется от коронавируса в период с 18 июня по 10 июля. Участникам необходимо сообщить организаторам через специальную интернет-форму только дату и место вакцинации, номер СНИЛС и контактный номер телефона.

«В Вологде сейчас создано множество возможностей, чтобы удобно и просто вакцинироваться. Это можно сделать и в поликлиниках по месту жительства, и в мобильных офисах в торговых центрах, и на городских площадях, организуем такую работу по выходным в СНТ. Есть возможность вакцинироваться и по месту работы. Конечно, главной наградой после вакцинации для человека становится его уверенность в защите от коронавируса, и, хочу подчеркнуть, что это сегодня самый эффективный способ защиты. Но мы совместно с городскими предпринимателями хотели бы дополнительно поощрить вологжан, заботящихся о своем здоровье и о формировании коллективного иммунитета. Чтобы стать участником викторины, нужно в период с 18 июня по 10 июля сделать прививку в любом удобном для вас пункте, а затем заполнить регистрационную форму», - отметил председатель правления Вологодской медицинской ассоциации, глава города Вологды Юрий Сапожников.

Розыгрыш подарков будут проводить онлайн дважды в неделю, по вторникам и четвергам, на новостном сайте городской администрации «Вологда. РФ», который выступает информационным партнером акции. За время действия акции состоится 6 таких розыгрышей. Среди вакцинирующихся разыграют путевки в санаторий, смартфоны, телевизоры, смартчасы, ноутбуки, планшеты, портативные колонки, велосипеды, спортивные тренажеры, тонометры, пульсоксиметры, теплицы, сертификаты в бассейн, фитнесс-центр, кино и многое другое.

После каждого розыгрыша организаторы свяжутся с победителями. Подарки будут вручаться на одной из точек вакцинации, расположенных в Вологде.

Розыгрыши призов среди сделавших прививку от коронавируса сейчас активно проводится по всей стране. При этом в Московской области разыграют трехкомнатную квартиру в Серпухове, в Москве — 20 автомобилей, каждый стоимостью примерно один миллион рублей. В Уфе среди тех, кто вакцинировался от коронавируса, разыграют квартиру и десять айфонов.