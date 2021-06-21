61 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 61 новый случай коронавирусной инфекции, 47 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 21 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 47 169 пациентам. Большая часть из них — 43 873 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 139 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодская медицинская ассоциация проводит в областной столице розыгрыш призов среди тех, кто вакцинируется от коронавируса в период с 18 июня по 10 июля. Эту акцию в ассоциации называют викториной, хотя участникам необходимо сообщить организаторам через специальную интернет-форму только дату и место вакцинации, номер СНИЛС и контактный номер телефона.