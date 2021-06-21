«Руки бы оторвать таким подрядчикам»: мэр Вологды о покосе травы в областной столице

В Вологде подрядчик не справляется с объемами работы по покосу травы. В администрации города готовятся к расторжению контракта.

— По факту сделана половина работы только, и то с замечаниями. Руки бы оторвать таким подрядчикам. Пинаем постоянно, но скорее всего, придется расторгать контракт. Сейчас смотрим, как быстро поменять подрядчика, — рассказал Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт на покос травы в областной столице выиграла индивидуальный предприниматель Татьяна Ивановна Травникова, зарегистрированная в деревне Чувашский Куганак Стерлитаматского района республики Башкортостан. Общая площадь покоса, с учетом того, что где-то работы придется выполнить трижды за сезон, составляет 531 гектар. Цена контракта - 5,1 млн рублей.