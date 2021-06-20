Родителей детей-инвалидов освободили от уплаты транспортного налога в Вологодской области

На сессии Законодательного собрания Вологодской области депутаты поддержали законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога родителей детей-инвалидов. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

«Эта льгота распространяется по аналогии с действующей сегодня нормой в отношении инвалидов всех категорий. Воспользоваться ей можно в отношении только одного транспортного средства по выбору: легковые, грузовые автомобили, моторные лодки, мотоциклы и другие транспортные средства с определенными ограничениями по мощности», - рассказал депутат ЗСО Алексей Маслов.

Как ранее сообщал NewsVo, сейчас такая льгота предоставляется только в том случае, если машина оформлена на несовершеннолетнего. Льгота предоставляется на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, либо мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил.