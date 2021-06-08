В Вологодской области родителей детей-инвалидов хотят освободить от уплаты транспортного налога

08.06.2021 [Общество]

В Вологодской области родителей детей-инвалидов предлагают освободить от уплаты транспортного налога на один автомобиль по их выбору. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. 

Сейчас такая льгота предоставляется только в том случае, если машина оформлена на несовершеннолетнего.

«Конечно, оформление автомобиля на несовершеннолетнего неудобно, требует времени и дополнительных средств. Поэтому в подавляющем большинстве таких семей транспортное средство зарегистрировано на законного представителя ребенка-инвалида. Депутатам фракции „Единая Россия“ неоднократно поступали обращения от наших земляков предоставлять льготу по транспортному налогу именно родителям. На основании этих обращений были подготовлены поправки в областное законодательство», — рассказал председатель Заксобрания Андрей Луценко.

Льгота предоставляется на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, либо мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил, либо другую технику (снегоход, моторная лодка, грузовой автомобиль, по которым также установлены определенные ограничения по мощности).

Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии ЗСО. 

Ранее NewsVo сообщал, что 28 апреля депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли законопроект, согласно которому владельцы электрокаров в регионе освобождаются от уплаты транспортного налога. Новый закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Льгота предоставляется только физическим лицам, владеющим автомобилями, которые оснащены исключительно электрическими двигателями. 

Тэги: налог, транспорт, льготы

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