В Череповце городской роддом вновь станет моногоспиталем

Череповецкий городской родильный дом на улице Луначарского вновь станет моногоспиталем. Там смогут разместить до 150 больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Беременных, которым нужна помощь в родоразрешении, в учреждении не принимают с 17 июня. Пациенток, которые уже находились в роддоме, постепенно выписывают.

«Помощь в родоразрешении будет оказываться в роддоме медсанчасти „Северсталь“. Алгоритм специалистами отработан — все роженицы были своевременно доставлены в родовспомогательное учреждение», — говорится в сообщении

Отделение патологии беременных продолжит работу по адресу Проспект Победы 52/2.

«Вся необходимая помощь беременным женщинам будет оказана, ухудшения качества работы не произойдет. Опыт у нас уже есть», — сказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков

Ранее newsVO сообщал, что моногоспиталь на базе роддома на улице Луначарского был закрыт в феврале 2021 года в связи со снижением количества госпитализированных.