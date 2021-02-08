В Череповце закрывается один из коронавирусных моногоспиталей

Еще один вологодский моногоспиталь будет закрыт в ближайшее время. Речь идет о коронавирусном госпитале, открытом на базе городского роддома на улице Луначарского.

— В связи с тем, что число госпитализированных постоянно снижается, мы продолжаем возвращение коечного фонда к доковидному функционированию. С сегодняшнего дня поручаю прекратить работу моногоспиталя на базе Череповецкого родильного дома, — сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве Олег Кувшинников.

После дезинфекции роддом вновь сможет принимать пациенток.

Ранее NewsVo сообщал, что приказ об открытии коронавирусного моногоспиталя на базе городского роддома на улице Луначарского в Череповце был подписан в департаменте здравоохранения 6 ноября 2020 года. Учреждение могло принять до 300 больных коронавирусом.

С 1 февраля прекратил прием пациентов с коронавирусом моногоспиталь на улице Северной в Вологде.