В Череповце закрывается один из коронавирусных моногоспиталей

08.02.2021 [Общество]

Еще один вологодский моногоспиталь будет закрыт в ближайшее время. Речь идет о коронавирусном госпитале, открытом на базе городского роддома на улице Луначарского. 

— В связи с тем, что число госпитализированных постоянно снижается, мы продолжаем возвращение коечного фонда к доковидному функционированию. С сегодняшнего дня поручаю прекратить работу моногоспиталя на базе Череповецкого родильного дома, — сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве Олег Кувшинников.

После дезинфекции роддом вновь сможет принимать пациенток. 

Ранее NewsVo сообщал, что приказ об открытии коронавирусного моногоспиталя на базе городского роддома на улице Луначарского в Череповце был подписан в департаменте здравоохранения 6 ноября 2020 года. Учреждение могло принять до 300 больных коронавирусом. 

С 1 февраля прекратил прием пациентов с коронавирусом моногоспиталь на улице Северной в Вологде. 

 

Тэги: моногоспитали, коронавирус

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