С 1 февраля один из моногоспиталей Вологды прекратит прием пациентов с коронавирусом

С 1 февраля моногоспиталь, развернутый в Вологде на базе городской больницы №2, перестанет принимать пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекций на территории Вологодской области стабилизируется и имеет тенденцию к снижению, - цитирует пресс-служба слова замгубернатора Ларисы Каманиной – Свободные койки, которые не заняты под лечение коронавирусной инфекции, будут возвращаться к штатному режиму работы. Этот процесс начинается в Вологде с городской больницы № 2 на ул. Северной».

С понедельника медучреждение перестанет принимать "ковидных" пациентов, параллельно будут выписывать выздоровевших. Работу больницы в обычном режиме возобновят только после тщательной дезинфекции всех помещений и анализа смывов с различных поверхностей.

Когда в регионе будут расформировывать другие коронавирусные госпитали, будет зависеть от развития эпидситуации. Тем не менее, в областном правительстве отмечают, что есть необходимость в восстановлении плановой медицинской помощи, профосмотров и диспансеризаций для раннего выявления сердечно-сосудистых и онкологических патологий.

Ранее NewsVo сообщал, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 28 февраля, но при этом смягчили часть введенных ранее ограничений. Так, например, ресторанам и кафе разрешили работать с 6.00 до 00.00, возможную долю заполнения кинозалов и залов театров увеличили до 50%, возобновили диспансеризации и профосмотры.