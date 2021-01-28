В Вологодской области общепиту разрешили работать до полуночи

28 января на заседании оперштаба по коронавирусу глава региона Олег Кувшинников объявил о частичном снятии введенных ранее ограничений. Так, например, с 1 февраля заведения общепита смогут работать с 6.00 до 00.00, а не с 8.00 до 22.00, как было ранее. Отменяется норма об одном посетителей на четыре квадратных метра. Остается обязательным соблюдение дистанции между гостями в 1,5 метра.

Кроме того, зрителям разрешили посещать спортивные соревнования. Правда, загрузка трибун не должна превышать 50%. С 25 до 50% также увеличена максимальная загрузка концертных, театральных залов и кинозалов.