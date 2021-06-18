В Кадуе владельцу септика, в котором утонул мальчик, на полгода ограничили свободу

18.06.2021 [Происшествия]

Суд вынес приговор жителю Кадуя, в септике которого утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла в феврале 2020 года. 

В тот день первоклассник возвращался из школы домой и у дома №7 по улице Мира в райцентре наступил на незакрепленную крышку выгреба. Ребенок провалился в резервуар, не смог оттуда самостоятельно выбраться и утонул. 

- Как установил суд, септик самодельный и предназначен для обслуживания квартиры, в которой живет 34-летний мужчина с семьей. В конце декабря 2019 года при производстве откачки содержимого он заметил, что петля, которая крепила крышку выгреба к его горловине, отсоединилась, но не устранил дефект, оставив люк в потенциально опасном для окружающих состоянии, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мать погибшего мальчика на строгом наказании для подсудимого не настаивала.

В итоге суд признал 34-летнего жителя Кадуя виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. В этот период мужчина не сможет поменять место жительства, выезжать за пределы района и устроиться на другую работу без согласия специализированного органа. Кроме того, в пользу матери погибшего мальчика он должен будет выплатить 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Тэги: гибель ребенка, приговоры

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