В Кадуе 7-летний мальчик утонул в септике

В Кадуе вечером 27 февраля обнаружили тело 7-летнего мальчика. Ребенок провалился в септик.

По данным следствия, около трех часов дня мальчик вышел из школы, но дома так и не появился. Мать ребенка обратилась в полицию, начались поиски.

— Тело ребенка обнаружил житель жилого дома, присоединившийся к поискам мальчика. Он осматривал придомовую территорию и заметил дорожку детских следов, оборвавшуюся у его собственного септика, крышка которого оказалась перевернута, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Фото СУ СК РФ по Вологодской области

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин смерти мальчика, ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре 2018 года в Соколе в заброшенном пожарном водоеме утонул 8-летний мальчик. Было возбуждено дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).