Презентация трагикомедии «Афроамериканец» состоится в Вологде 25 июня

Премьера трагикомедии «Афроамериканец» состоится в Вологде 25 июня.

Ранее NewsVo рассказывал, что этот фильм снимался в Вологодской области: в Вытегре, Череповце и Вологде.

– Это фильм про афроамериканца, который попал в Россию, – рассказывал NewsVo Сергей Задорин. – По сюжету в русской глухой деревне появляется негр с плакатом «Black lives matter» и, конечно, вызывает недоумение у людей, в итоге его задерживает полиция, и он попадает в участок. Никто не может понять, что же он хочет сказать этим плакатом. Это комедия в стиле «Особенностей национальной охоты», но с учётом современных реалий, когда в Америке афроамериканцы заставляют всех вставать на колено, а в России такой метод не срабатывает, грубо говоря. Мы через фильм пытаемся выразить нашу позицию.

Главную роль в фильме исполняет Игорь Хиряк – темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Работы над фильмом велись на общественных началах. Съёмки проходили по выходным, потому что и актёры, и съемочная группа в будни были заняты на своей основной работе.

Также в «Афроамериканце» заняты темнокожие граждане Бельгии, Франции, Индонезии, Экваториальной Гвинеи и других стран. Это непрофессиональные актёры, но, по мнению Сергея Задорина, со своей ролью они справились на отлично. И всех своих актёров – с белым, и с чёрным цветом кожи - режиссёр называет «голливудскими звёздами».

Презентация фильма «Афроамериканец» состоится в кинотеатре «Рояль-Синема» 25 июня в 18:00

Фильму присвоена категория (18+), поэтому режиссёр предупреждает о том, что детей приводить на премьеру не стоит.

Перед показом состоится встреча с режиссером. Приобрести билет можно в кассе кинотеатра. Количество мест ограничено.

