В Вологде отлетевшим от косы камнем разбило окно авто и ушибло ребенка

В Вологде 11-летняя девочка, сидевшая на пассажирском сидении «Рено», получила травмы из-за отлетевшего от косы камня. Инцидент произошел вечером 17 июня вблизи дома № 140 по улице Горького.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем иномарки двигалась по улице Горького со стороны площади Чайковского в сторону улицы Прокатова. У дома №140 в машину прилетел камень, отлетевший во время косьбы травы. Боковое стекло автомобиля разбилось, ребенок, сидевший спереди, получил ушибы. Девочке назначено амбулаторное лечение.

Ранее NewsVo сообщал, что в администрации города недовольны тем, как косят траву на газонах. Подрядчик говорит, что ему не хватает рабочих рук.