За нарушение правил хранения оружия депутату из Вологды грозит штраф до 2 тысяч рублей

17.06.2021 [Общество]

17 июня сотрудники Росгвардии составили административный протокол о нарушении правил хранения оружия в отношении депутата городской Думы Вологды, единоросса Алексея Коновалова.

— В отношении Коновалова А.В. составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного диспозицией ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (ред. — нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами), санкцией данной статьи предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере до 2 тысяч рублей, — пояснили NewsVo в пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области.

Подобные протоколы рассматривают не судьи, а уполномоченные должностные лица. В данном случае - представители Росгвардии. Решение о назначении наказания Коновалову будет принято на следующей неделе.

Ранее NewsVo сообщал, что Росгвардия инициировала проверку после того, как депутат выложил в соцсеть фото своего травматического пистолета на сиденье авто без кобуры. "Всегда со мной", - написал на снимке Коновалов. 

В интервью "Вологда-Поиску" депутат Коновалов сказал, что вину признает, готов понести наказание. Ранее оружием никогда не хвастался, из этого пистолета вообще ни разу не стелял. 

 

 

 

Тэги: оружие

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