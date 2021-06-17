В Вологде суд приостановил работу бассейна в цокольном этаже жилого дома

17.06.2021 [Общество]

Роспотребнадзор через суд приостановил деятельность бассейна, размещенного в цокольном этаже жилого дома на улице Благовещенской, 74. В ведомстве отмечают, что жильцы направляли многочисленные жалобы «связанные с ухудшением условий проживания».

Было проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что бассейн в заведении «Aqua club» действует незаконно. 

— В соответствии с СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» плавательные бассейны со вспомогательными помещениями для их обслуживания могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, а также быть пристроенными (или встроенными) в здания общественного назначения, — сообщает ведомство. 

В итоге специалисты Роспотребнадзора обратились в суд, чтобы приостановить эксплуатацию плавательного бассейна. 15 июня решением суда городским судом эксплуатация бассейна в «Aqua club» предпринимателя Якушевой приостановлена на 90 суток. 

 

Тэги: бассейн, роспотребнадзор

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