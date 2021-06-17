Жителя Бабаево осудили за угрозы убийством и истязание бывшей жены

В Бабаево суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозах убийством и истязании бывшей жены, нарушении неприкосновенности её жилища, а также грабежах и краже.

Как newsVO сообщал ранее, 10 октября 2020 года он выбил дверь в квартиру бывшей супруги и угрожал ей убийством, приставляя к шее нож. При этом, с 1 сентября по 10 октября, он наносил женщине побои, в том числе, в присутствии малолетних детей, в подъезде, на улице возле магазина и фойе торгового центра.

Кроме того, следователи установили его причастность к двум грабежам: обвиняемый открыто похищал товар из магазинов; а также краже кошелька, который потеряла местная жительница. В нём лежали банковские карты, которыми подсудимый оплатил покупки на 2,5 тысячи рублей.

Мужчина возместил потерпевшим ущерб, полностью признал вину и, в ходе рассмотрения дела, неоднократно извинился перед потерпевшей, раскаялся в содеянном.

Ему назначено наказание в виде полутора лет и 15 дней колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.