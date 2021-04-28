Жителя Бабаево будет судить за угрозы убийством и истязание бывшей жены

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Бабаево, обвиняемого в угрозах убийством и истязании бывшей жены, нарушении неприкосновенности её жилища, а также грабежах и краже.

10 октября 2020 года он выбил дверь в квартиру потерпевшей и угрожал ей убийством, приставляя к шее нож.

«В ходе расследования выяснилось, что насилие к ней мужчина применял не впервые. По версии следствия, в период с 01 сентября по 10 октября 2020 года обвиняемый систематически наносил женщине побои, в том числе, находясь в торговом центре, где он дважды ударил ее рукой по голове, спустя несколько дней возле магазина нанес несколько ударов ладонью по щеке, а ворвавшись в квартиру 10 октября, вновь причинил побои», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Кроме того, следователи установили его причастность к двум грабежам: подозреваемый открыто похищал товар из магазинов; а также краже кошелька, который потеряла местная жительница. В нём лежали банковские карты, которыми обвиняемый оплатил покупки на 2,5 тысячи рублей.

Обвиняемого заключили под стражу, чтобы он не мог продолжать противоправную деятельность. Экспертиза не выявила у него заболеваний, влекущих невменяемость.

«С участием фигуранта проведен комплекс следственных действий, но свою вину он в полной мере так и не признал», — также говорится в сообщении

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.