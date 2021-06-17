Обязательную вакцинацию от коронавируса также ввели в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине

17.06.2021 [Общество]

По состоянию на 17 июня четыре субъекта России уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения. Следом за Москвой это сделали в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Эху Москвы» уже заявил, что считает данное решение регионов правильным, «с учетом ситуации». 

Ранее NewsVo сообщал, что 16 июня главный государственный санитарный врач Москвы постановила обеспечить обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников организаций и предприятий сферы услуг, транспорта, культуры и досуга в столице. 

Тэги: вакцинация, коронавирус

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