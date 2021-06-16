В Москве ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг

Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. Согласно документу, необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающих в сфере торговли, работников салонов красоты, химчисток, общепита, а также водителей общественного транспорта и такси, сотрудников сферы образования, досуговых и развлекательных мероприятий.

— До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения, — сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Первым компонентом вакцины указанные работники должны быть привиты до 15 июля, до 15 августа - вторым компонентом.