Сокольчанина осудили за угрозы полицейским, которые расследовали кражу его телефона

В Соколе суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в оскорблении и угрозах полицейским.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире мужчины на улице Советской 29 марта 2021 года. Сотрудники полиции пришли к нему для проверки информации о краже его телефона. Недовольный их приходом, обвиняемый высказал в их адрес оскорбления в грубой нецензурной форме и схватил одного из сотрудников за одежду, высказывая угрозы причинения телесных повреждений.

С учётом рецидива преступлений, осуждённому назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.