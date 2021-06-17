Сокольчанина осудили за угрозы полицейским, которые расследовали кражу его телефона

17.06.2021 [Происшествия]

В Соколе суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в оскорблении и угрозах полицейским.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире мужчины на улице Советской 29 марта 2021 года. Сотрудники полиции пришли к нему для проверки информации о краже его телефона. Недовольный их приходом, обвиняемый высказал в их адрес оскорбления в грубой нецензурной форме и схватил одного из сотрудников за одежду, высказывая угрозы причинения телесных повреждений.

С учётом рецидива преступлений, осуждённому назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: оскорбление представителя власти, угрозы, суд, приговор

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