Жителя Сокола будут судить за оскорбление полицейских, которые расследовали кражу его телефона

В Соколе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в оскорблении и угрозах применения насилия в отношении полицейских.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире обвиняемого на улице Советской вечером 29 марта 2021 года. Полицейские пришли для проверки информации о краже его телефона.

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, однако, проявил недовольство их законными действиями и публично, в присутствии своей сожительницы, высказал в адрес полицейских оскорбительные слова в грубой нецензурной форме. Затем он стал хватать сотрудника полиции руками за одежду, толкать, наносить удары руками по стене, высказывая при этом в его адрес угрозы причинения телесных повреждений, а также замахнулся на него кулаком. Его противоправные действия полицейские пресекли», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.