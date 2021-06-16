Вологжанка поблагодарила полицейских за «молниеносное» раскрытие кражи столбиков из забора

Жительница Вологодского района в письме поблагодарила полицейских, которые раскрыли кражу металлических столбиков из её забора. Инцидент произошёл в конце мая 2021 года.

Подозреваемый — 66-летний местный житель сознался в содеянном.

«Прошу объявить благодарность полицейским за молниеносное раскрытие кражи. После установления личности похитителя он немедленно вернул столбики и восстановил забор!», — говорится в письме

Женщина также отметила высокий профессионализм работников полиции.

Ранее newsVO сообщал, что вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанный автомобиль.