Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто

Вологодские полицейские разыскали автомобиль, угнанный у местного жителя в апреле 2014 года. Потерпевший рассказал, что его «Мазда» стояла во дворе дома на улице Ленинградской.

«В апреле текущего года старшему следователю Следственного управления УМВД России по г. Вологде капитану юстиции Ольге Белковой поступила оперативная информация, что украденный автомобиль может находиться в городе Саратове. Сотрудник полиции отправилась в служебную командировку для выемки и возвращения автомобиля в областную столицу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Потерпевший поблагодарил сотрудника за оперативность, отметив, что та выехала в служебную командировку в дни, которые затрагивали её выходные. Сейчас авто выдали ему на ответственное хранение.