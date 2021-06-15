Вручение аттестатов в вологодских школах пройдет при строгом соблюдении санитарных норм

15.06.2021 [Общество]

В Вологодской области решили не вводить запрет на посещение мероприятий по вручению аттестатов в школах родителями, но усилят контроль над соблюдением санитарных требований. 

— Торжественные мероприятия пройдут в школах в оффлайн-режиме, то есть в обычном режиме, с участием родителей и педагогов, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Таких как проведение выпускных в рамках одного класса, термометрия, использование масок, приборов для обеззараживания воздуха в помещениях, соблюдение принципов социального дистанцирования, — сказал председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за роста количества заболевших коронавирусом в регионе вводятся новые ограничительные меры.  

Тэги: школьники, выпускники, коронавирус

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