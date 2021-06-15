Футболисты «Динамо-Вологда» пригласили на матч Ольгу Бузову

15.06.2021 [Спорт]

Пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Вологда» пригласила Ольгу Бузову на свой сентябрьский матч в качестве эксперта. 

— Ольга Бузова, мы знаем, что в конце сентября в нашем городе пройдёт ваш концерт! Мы знаем как вы любите и цените футбол, поэтому предлагаем приехать в Вологду немного пораньше. ФК «Динамо-Вологда» приглашает вас на наш домашний матч 22 сентября в качестве футбольного эксперта, — сообщает ФК в своей группе в соцсети.

Вологодские футболисты особо отметили, что Губерниева на этой игре не будет. 

Судя по комментариям в группе клуба, реакция на такое заявление у болельщиков была неоднозначной.

— А можно узнать автора идеи пригласить Бузову??? Он тоже сегодня коньяк с утра пьёт? Просто слов нет, — написала Наталья Денисова.

— Плохая идея, в виду неоднозначного отношения к этому «эксперту». Пиар задумка хорошая, но как бы не вышло «хотели как лучше, а получилось.....». Слишком много людей, у которых эта личность вызывает лишь негативные эмоции. Судить их за это мнение не берусь, но личность этого «эксперта», мягко говоря, неординарная. Но если цель — пиар и привлечение внимания к клубу любыми доступными средствами, тогда задумка действительно хороша, — отмечает Роман Шатунов. 

— Если она придет к вам на матч, будете играть при пустых трибунах. Точнее при единственном зрителе — гениальной актрисе МХАТа, — написал Андрей Костромин. 

Ранее NewsVo сообщал, что футбольный клуб «Динамо-Вологда» выдал аккредитацию на все домашние матчи сезона комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну, которого не пустили на "Евро". 

Ссора между Бузовой и Губерниевым произошла во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ», в котором обсуждали матч Россия — Бельгия. Комментатор поинтересовался у Бузовой, какая школа футбола ей ближе: тренера сборной РФ Станислава Черчесова или знаменитая советская. Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что со стороны Губерниева некрасиво задавать такие вопросы и «щеголять знаниями». После этого, заведенная Бузова стала возмущаться и говорить, что она в студию пришла поддержать спортсменов. Не дав девушке закончить речь, спортивный комментатор задал вопрос.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — внезапно спросил Губерниев, процитировав Карлсона из книги Астрид Линдгрен.

Певица и телеведущая не оценила юмор Губерниева разрыдалась в прямом эфире.

 

Тэги: Футбол, скандалы, ФК «Динамо-Вологда»

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