Комментатора «Матч ТВ», которого не аккредитовали на «Евро-2020», позвали на футбольные матчи в Вологду

09.06.2021 [Спорт]

Футбольный клуб «Динамо-Вологда» выдал аккредитацию на все домашние матчи сезона комментатору «Матч ТВ». 

Накануне стало известно, что Нобель Арустамян не получил аккредитацию на работу на Чемпионате Европы по футболу, который стартует уже в ближайшую пятницу в 12 городах, 11 странах Европы. 

«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель НЕ АККРЕДИТОВАН!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец. Что это, как не лишение человека права заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения», — написал другой комментатор, Василий Уткин, в своём Телеграм-канале. 

На эту новость отреагировала пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Вологда» и предложила комментатору «Матч ТВ» приехать поработать в Вологду, выдав тому автоматическую аккредитацию:

«Наша пресс-служба сообщает, что Нобель автоматически получает аккредитацию на домашние матчи „Динамо-Вологда“ сезона-2021!» 

Тэги: Футбол

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