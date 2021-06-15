52 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции, 37 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 15 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 46 814 пациентам. Большая часть из них — 43 578 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 129 человек.

На оперативном совещании в правительстве Вологодской области 15 июня председатель правительства региона Антон Кольцов объявил о том, что на оперштабе по коронавирусу будут приняты решения о введении новых ограничений для сокращения темпов заражения COVID-19.

Ранее NewsVo сообщал, что 48 детей из Череповца не смогли попасть на смену в "Корабелы Прионежья" из-за того, что в группе оказался один больной коронавирусом мальчик. При этом, как выяснили журналисты, мать ребенка знала о диагнозе, и все равно отправила его в лагерь.