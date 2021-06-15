В группе детей, ехавшей в лагерь «Корабелы Прионежья» под Вытегрой, обнаружили больного коронавирусом

Автобус с 48 школьниками, которые ехали на смену в детский лагерь «Корабелы Прионежья» из Череповца, развернули обратно из-за того, что у одного ребенка подтвердился коронавирус.

— Когда дети ехали в автобусе в лагерь «Корабелы «Прионежья», в 14:27 из Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области поступила информация о положительном результате лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) у одного из ребят, — сообщает новостной сайт правительства Вологодской области «Вологда-регион».

В итоге дети доехали до лагеря, из запустили на ледовый стадион, чтобы выдать продукты питания. После этого автобус вместе со всеми участниками группы поехал обратно в Череповец.

Официальный сайт Череповца сообщает, что мать заболевшего мальчика знала, что он ковид-положительный, но все равно отправила ребенка в лагерь. При этом на руках у них была справка о том, что школьник с заболевшими не контактировал, хотя это не так.

«Мы в шоке. Оказывается, мать этого ребенка с пятницы знала о положительном результате. Тест они сдавали платно в лаборатории. Она скрыла, что ребенок контактный, еще и ковидный. Это безответственно по отношению к своему ребенку и остальным детям и родителям. Сегодня иду в Следственный комитет и в комиссию по делам несовершеннолетних. Пусть разбираются, как ей выдали справку в поликлинике, что ребенок неконтактный. Детям испортили отдых. На смену ехали и победители конкурсов, дети стремились к этому весь год. Это самая крутая смена в „Корабелах Прионежья“ — военно-спортивная. Теперь дети должны сидеть две недели в жару в четырех стенах. Планируем коллективный иск к этой женщине. Потрачены деньги на подготовку к лагерю, у родителей были свои планы. Это и нарушение карантина, и умышленное причинение вреда здоровью», — рассказала журналистам председатель Городского родительского совета Людмила Миронова.

Теперь, вернувшись домой, дети, водитель автобуса и сопровождающие должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.