При покупке путевки в «Изумруд» на вторую смену вологжанам не придется переплачивать для получения «детского кэшбека»

14.06.2021 [Общество]

Купить путевку на вторую смену и получить «детский кэшбек» в «Изумруде» можно будет через администрацию лагеря. Родителям не придется переплачивать, прибегая к услугам турфирм.

Ранее NewsVo сообщал, что вологжане, которые планируют отправить детей в лагерь «Изумруд», для получения обещанного президентом «детского кэшбека» должны покупать путевки через турагентства. Но там они стоят дороже на 2000 рублей. 

В администрации Вологды корреспонденту NewsVo объяснили, почему так вышло. 

— Работа по программе кэшбека строится на основе процедуры эквайринга, на внедрение которой банкам давались очень короткие сроки. Банку, через который муниципальный лагерь «Изумруд» ведет свою финансовую деятельность, потребовалось дополнительное время на внедрение этой системы, поэтому лагерь при реализации путевок на первую смену работал через туристическое агентство «БелкаТур» и туристическую компанию «Академия здоровья», — пояснили в пресс-службе.

По данным чиновников, начиная со второй смены ( с 21.06 по 4.07), лагерь «Изумруд»  начнет работать по системе эквайринга как через банк, так и через туристическую фирму, поэтому родители смогут воспользоваться наиболее удобным  для них вариантом.

Для получения кэшбека есть ряд условий. Например, путевка обязательно должна быть оплачена картой "Мир", подключенной к одноименной программе лояльности. Срок покупки - до 15 сентября. 50% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) вернутся на карту в течение пяти дней. Кешбэком смогут воспользоваться родители неограниченное количество раз на всех детей, возврат средств родители получат с той суммы, которая была потрачена на путевку.

Тэги: Изумруд, детские лагеря, детский кэшбек

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