53 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 53 новых случая коронавирусной инфекции, 49 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 14 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 46 763 пациентам. Большая часть из них — 43 541 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 127 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что Санкт-Петербург вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за коронавируса.