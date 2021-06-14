Санкт-Петербург вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за коронавируса

14.06.2021 [Общество]

В Санкт-Петербурге власти тоже вводят ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации города. 

С 17 июня в городе запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе, приостанавливается работа фуд-кортов (кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропортах, на автозаправочных станциях, а также тех, которые работают с доставкой). Кроме того, прекращается работа ресторанов с 2:00 до 6:00 (кроме работы навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых).  

Отдельно в сообщении администрации Петербурга ограничения прописаны для торговых центров. В них запрещается: работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров; торговля и оказание услуг «на островках».

Ранее NewsVo сообщал, что из-за рекордного роста количества заболевших коронавирусом в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе нерабочими дни с 15 по 19 июня.  Кроме того, власти рекомендуют московским работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников, не привившихся от коронавируса. Введены ограничения и для работы общепита. 

 

Тэги: коронавирус

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