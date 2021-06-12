Из-за роста количества заболевших COVID-19 в Москве вводят выходные с 15 по 19 июня

12.06.2021 [Общество]

Из-за рекордного роста количества заболевших коронавирусом в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе нерабочими дни с 15 по 19 июня. 

Кроме того, власти рекомендуют московским работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников, не привившихся от коронавируса. 

В указе московского градоначальника говорится о том, что с 13 по 20 июня московские рестораны и клубы с 23:00 до 06:00 могут обслуживать посетителей только навынос. Детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и аналогичных организациях в эти дни закрываются. Запрещается работа «объектов отдыха и развлечений» в городских парках и на природных территориях.  

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что решение о введении аналогичных мер по всей стране пока не принято. 

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет»,— ответил он на вопрос журналистов, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны.

Тэги: коронавирус

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