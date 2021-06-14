В соцсетях раскритиковали проект нового фасада училища искусств в Череповце

Училище искусств имени Верещагина в Череповце опубликовало в соцсети изображения, визуализацию проекта ремонта фасада здания. Многим жителям города не понравилось то, что они увидели, поэтому, как пишет Город Че, вскоре из-за гневных реплик череповчан комментарии в группе образовательного учреждения были закрыты.

— Череповчане сравнивают новый фасад с общественным туалетом, крематорием, ангарами популярных в Череповце супермаркетов, говорят, что это бледно и тускло и что такой проект убивает всю архитектурную и эстетическую ценность здания, — пишет издание. Журналисты также отмечают, что ранее проект жителям не показывали.

Ранее NewsVo сообщал, что, кроме ремонта фасада, в училище также планируют открыть новое арт-пространство. Библиотеку, фонотеку, выставочную зону, а также рабочие места для студентов-дизайнеров оборудуют в Череповецком областном училище искусств. Новая локация разместится в левом крыле здания учебного заведения и займет площадь 500 кв. метров.