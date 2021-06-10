В Череповецком областном училище искусств откроется арт-пространство

Библиотеку, фонотеку, выставочную зону, а также рабочие места для студентов-дизайнеров оборудуют в Череповецком областном училище искусств. Новая локация разместится в левом крыле здания учебного заведения и займет площадь 500 кв. метров, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Четыре года назад мы открыли новое театральное отделение, после чего нам перестало хватать места. Единственный выход – ремонт пустующего левого крыла, - рассказала директор училища Светлана Боброва. – Сейчас мы получили возможность капитально отремонтировать помещения и организовать многофункциональную площадку. Она будет уникальной, в том числе и визуально. Уже заказаны огромные зеркальные витражи, которые украсят пространство с первого по второй этаж».
Планируется, что в училище также оборудуют специальный подъемник для маломобильных посетителей. Он разместится в фойе первого этажа и поможет комфортно перемещаться в зрительный зал.
По словам начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского, сейчас идет разработка проекта на строительство нового здания общежития.
«Размещение общежития предполагается во внутреннем дворе училища. Техническое задание предусматривает проектирование здания в три-четыре этажа общей площадью от полутора до двух тысяч квадратных метров. Из предварительной оценки стоимости строительства (180 млн. рублей) 100 млн. пойдет на постройку самого здания, а 80 млн. – на оборудование, мебель и благоустройство территории», – рассказал Осиповский.