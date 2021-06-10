В Череповецком областном училище искусств откроется арт-пространство

Библиотеку, фонотеку, выставочную зону, а также рабочие места для студентов-дизайнеров оборудуют в Череповецком областном училище искусств. Новая локация разместится в левом крыле здания учебного заведения и займет площадь 500 кв. метров, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Четыре года назад мы открыли новое театральное отделение, после чего нам перестало хватать места. Единственный выход – ремонт пустующего левого крыла, - рассказала директор училища Светлана Боброва. – Сейчас мы получили возможность капитально отремонтировать помещения и организовать многофункциональную площадку. Она будет уникальной, в том числе и визуально. Уже заказаны огромные зеркальные витражи, которые украсят пространство с первого по второй этаж».

Планируется, что в училище также оборудуют специальный подъемник для маломобильных посетителей. Он разместится в фойе первого этажа и поможет комфортно перемещаться в зрительный зал.

По словам начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского, сейчас идет разработка проекта на строительство нового здания общежития.