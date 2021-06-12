Начальник Генштаба не приехал на церемонию выпуска в Череповецкий военный университет

Церемония выпуска молодых лейтенантов состоялась в Череповецком военном университете 12 июня. Раннее сообщалось, что на мероприятие в город может прибыть Герой России, начальник Генерального штаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов. Тем не менее, вместо него на выпуске присутствовал генерал-лейтенант Валерий Меньшиков, начальник службы главного управления Генштаба.

— Массового мероприятия не было, родственники выпускников находились на Курсантском бульваре, усиленных мер безопасности тоже не наблюдалось, кроме того, что при въезде на КПП вуза постоянно находились две машины ДПС в включенными «люстрами» и дежурные офицеры вуза, — сообщает Город Че.

На церемонии вручения дипломов присутствовали сенатор Елена Авдеева, мэр Череповца Вадим Германов и глава города Маргарита Гусева.