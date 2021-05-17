Начальник Генштаба России посетит Череповец

Начальник Генерального штаба России, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов станет почетным гостем торжественной церемонии выпуска военного университета в Череповце. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Город Че.

— За то, чтобы все прошло на самом высоком уровне, будут отвечать не только руководители вуза, но и представители Преображенского полка — это элитное пехотное подразделение считается образцовым в организации парадов и смотров. При этом не планируется церемонии на площади Металлургов, как это было до 2019 года. Вручение дипломов состоится на плацу университета фактически в закрытом режиме, как в пандемийном 2020-м. Правда, это может быть связано не только с сохранением ограничений из-за коронавируса: есть информация, что и последующие выпуски вуз планирует проводить за своим забором, — отмечает издание.

Ранее NewsVo сообщал, что официальной датой образования Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники считается 10 октября 1957 года. Обучение в вузе проводится на четырех факультетах: инженерном, командном, факультете радиосвязи и факультете автоматизированных систем управления. Из стен училища выпущено более 14,5 тысяч высококлассных специалистов. Орден Жукова учебному заведению присвоили в 2017 году, к шестидесятилению основания. С 8 мая 2020 года училище переименовали в военный ордена Жукова университет радиоэлектроники